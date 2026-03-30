Feuer in Restaurantküche: Hoher Sachschaden nach Brand in Jerzens

Jerzens – In der Küche eines versperrten Lokals in Jerzens ist am Montagvormittag ein Brand ausgebrochen, der erheblichen Sachschaden verursachte. Ein aufmerksamer Passant bemerkte den Rauch und alarmierte die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 10 Uhr sah ein Passant starken Rauch in dem geschlossenen Lokal und setzte einen Notruf ab. Die alarmierte Feuerwehr Jerzens musste sich Zutritt verschaffen und den Brand unter Verwendung von schwerem Atemschutz löschen.