Er legt am besten auf
21-jähriger Tiroler zu Österreichs bestem DJ gekürt: „Das ist noch komplett surreal“
DJ Damian Stocker gewinnt den Red Bull Turn it Up Contest: „Das ist der bisher größte Erfolg meiner Karriere“
© Red Bull/MatthiasHeschl
Damian Stocker, mit Künstlernamen Damo Uknow, räumte beim „Red Bull Turn it Up Contest“ ab. Der 21-Jährige aus Wattens ist jetzt der beste DJ Österreichs. Beim Wettbewerb hatte er gute Unterstützung aus Tirol. Die Eltern und besten Freunde waren mitgekommen und feuerten ihn an.