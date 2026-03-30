21-jähriger Tiroler zu Österreichs bestem DJ gekürt: „Das ist noch komplett surreal“

Damian Stocker, mit Künstlernamen Damo Uknow, räumte beim „Red Bull Turn it Up Contest“ ab. Der 21-Jährige aus Wattens ist jetzt der beste DJ Österreichs. Beim Wettbewerb hatte er gute Unterstützung aus Tirol. Die Eltern und besten Freunde waren mitgekommen und feuerten ihn an.