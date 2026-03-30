Ortstafel und Verkehrsschilder verunstaltet: Serie von Sachbeschädigungen im Unterland

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Radfeld und Reith im Alpbachtal ihr Unwesen getrieben. Mit weißer Farbe beschmierten sie mehrere Wegweiser, Verkehrsschilder und eine Ortstafel. Nun wird nach Zeugen gesucht.

Radfeld, Reith im Alpbachtal – Eine Serie von Vandalenakten in den Gemeindegebieten von Radfeld und Reith im Alpbachtal beschäftigt derzeit die dortigen Beamten. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Samstag zahlreiche Verkehrszeichen und eine Ortstafel verunstaltet.

Laut Polizei ereigneten sich die Taten im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 5 Uhr. Die Täter beschmierten mit weißer, wasserfester Farbe mehrere Schilder und Leitpflöcke. Betroffen waren unter anderem zwei Wegweiser in Radfeld im Kreuzungsbereich der Tiroler Straße (B171), zwei Verkehrsschilder in Reith im Alpbachtal auf der Alpbacher Straße (L5) sowie die Ortstafel der Gemeindestraße St. Gertraudi in der „Keilgasse“. Durch die Schmierereien entstand Sachschaden in bis dato unbekannter Höhe.