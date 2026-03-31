Schwarz-rote Belastung
Konflikt um Hörl spitzt sich zu: SPÖ fordert Rückkehr zur Koalitions-Disziplin
Belastungsprobe: Landeshauptmann Anton Mattle (l.) versucht hinter den Kulissen zu kalmieren. Philip Wohlgemuth fordert hingegen eine klare Distanzierung von den „persönlichen Angriffen“ auf Landesrat Zumtobel.
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Baustelle Zillertalbahn: SPÖ-Vorsitzender Philip Wohlgemuth will nach Hörls Attacken auf Verkehrs-Landesrat Zumtobel nicht zur Tagesordnung übergehen. Franz Hörl erneuert hingegen die Kritik an Zumtobel.