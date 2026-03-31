Zahlen, Daten und Fakten

Details zum künftigen Sozialzentrum liegen vor: Das ist in Kufstein geplant

Für das Altenwohnheim Innpark zahlt die Stadtgemeinde im Jahr mehr als 500.000 Euro Miete und Betriebskosten.
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Michael Mader

Von Michael Mader

Zahlen, Daten, Fakten zum geplanten Neubau eines Altenwohnheims am ehemaligen Kasernenareal in Kufstein wurden nun von Bürgermeister Martin Krumschnabel vorgestellt. Bis zu 60 Millionen Euro würde ein Sozialzentrum mit Wohn- und Pflegeheim, betreutem Wohnen, Sozialsprengel und Quartiersgarage kosten.

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