Details zum künftigen Sozialzentrum liegen vor: Das ist in Kufstein geplant

Zahlen, Daten, Fakten zum geplanten Neubau eines Altenwohnheims am ehemaligen Kasernenareal in Kufstein wurden nun von Bürgermeister Martin Krumschnabel vorgestellt. Bis zu 60 Millionen Euro würde ein Sozialzentrum mit Wohn- und Pflegeheim, betreutem Wohnen, Sozialsprengel und Quartiersgarage kosten.