Jetzt liegt es an Völs

Radweg auf der Regionalbahn-Brücke? Brisante Entscheidung rückt näher

Die geplante Regionalbahnbrücke, die über die Landesstraße und den Inn führt, könnte um einen Geh- und Radweg verbreitert werden. Diese Variante hätte viele Vorzüge.
© Visualisierung: Ostertag Architects
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Der Radweg zwischen Kranebitten und Völs könnte im Zuge des Regionalbahn-Ausbaus direkt an eine neue Bahnbrücke angebunden werden. Diese Variante bringt große Vorteile – kostet aber auch mehr. Nach einer finalen Präsentation der IVB ist nun die Völser Gemeindepolitik am Zug. Die Spannung steigt.

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