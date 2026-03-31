Radweg auf der Regionalbahn-Brücke? Brisante Entscheidung rückt näher

Der Radweg zwischen Kranebitten und Völs könnte im Zuge des Regionalbahn-Ausbaus direkt an eine neue Bahnbrücke angebunden werden. Diese Variante bringt große Vorteile – kostet aber auch mehr. Nach einer finalen Präsentation der IVB ist nun die Völser Gemeindepolitik am Zug. Die Spannung steigt.