Jetzt liegt es an Völs
Radweg auf der Regionalbahn-Brücke? Brisante Entscheidung rückt näher
Die geplante Regionalbahnbrücke, die über die Landesstraße und den Inn führt, könnte um einen Geh- und Radweg verbreitert werden. Diese Variante hätte viele Vorzüge.
© Visualisierung: Ostertag Architects
Der Radweg zwischen Kranebitten und Völs könnte im Zuge des Regionalbahn-Ausbaus direkt an eine neue Bahnbrücke angebunden werden. Diese Variante bringt große Vorteile – kostet aber auch mehr. Nach einer finalen Präsentation der IVB ist nun die Völser Gemeindepolitik am Zug. Die Spannung steigt.