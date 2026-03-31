Winterspaß, Werken und Wildtiere: Vielfältiger Schulalltag in Sillian

Die Georg-Großlercher-Schule in Sillian bot ihren Schülern in den vergangenen Monaten ein abwechslungsreiches Programm. Neben Winteraktivitäten wie Langlaufen und Rodeln stand ein Besuch der Jägerin Margit Stemberger auf dem Stundenplan. So erlebten die Kinder und Jugendlichen Natur und Sport hautnah.

Sillian – Im ersten Semester ging es für die Schüler mit dem Zug nach Innichen. Dort bestaunten sie große Schneeskulpturen. Diese waren von den Olympischen Winterspielen in Cortina inspiriert. Auch Langlaufen stand auf dem Programm. Auf der Sillianer Loipe lernten einige Kinder den Sport neu. Andere drehten ihre Runden schon sicher. Zusätzlich gab es Rodelnachmittage im "Winterwichtelland Klaneggele".

Die Schule empfing auch Besuch von Jägerin Margit Stemberger. Sie zeigte den Lernenden die Welt des Waldes und der Jagd. Besonders interessant war ihre Sammlung präparierter Tiere. Die Kinder betrachteten diese genau und lernten viel über ihre Lebensweisen. Margit Stemberger sprach zudem über den Fuchs, das Tier des Jahres.

© ASO Sillian

Neben diesen Erlebnissen besuchen die Schüler auch regulären Unterricht. Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Werken und Zeichnen stehen auf dem Stundenplan. Für das laufende Jahr sind weitere Aktivitäten geplant. Dazu gehören eine Exkursion nach Graz und die jährliche Sportwoche in Lido di Jesolo.

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