850 Betroffene in Tirol

Alles wieder auf Anfang: Was der Wegfall der Mindestsicherung für Familien bedeutet

In den letzten Jahren habe sie so viel erreicht, sagt Nour, die anonym bleiben will. Aber jetzt stehe wieder alles auf der Kippe. Der Schritt ins Heim zurück wäre für sie ein riesiger „Rückschritt“.
© Rita Falk
Anna SchaffererManfred Mitterwachauer

Von Anna Schafferer, Manfred Mitterwachauer

Subsidiär schutzberechtigte Menschen bekommen in Tirol keine Mindestsicherung mehr. In den meisten Fällen bedeutet das: Zurück in die Flüchtlingsunterkunft. 850 Menschen sind betroffen, Besuch bei einer davon.

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