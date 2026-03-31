„2 Minuten 2 Millionen“: Osttiroler Start-up packt aus

Die Osttiroler Gründer Armin Hofmann und Roland Tiefnig gewähren am 9. April 2026 in Lienz exklusive Einblicke. Sie erzählen in der Wirtschaftskammer Lienz von ihrem Auftritt in der TV-Show "2 Minuten 2 Millionen" und den Erlebnissen mit ihrem Start-up pro planche.

Lienz – Ihr TV-Auftritt erfolgte Mitte März. Jetzt geben Hofmann und Tiefnig persönliche Einblicke. Sie berichten vom Castingprozess bis zum Pitch vor der Kamera. Dort präsentierten sie ihr nachhaltiges Schneidebrett, das aus Papier und lebensmitteltauglichem Harz aus Cashewschalen besteht.

Julia Kraler, Projektverantwortliche des Projekts „erfolgreich Unternehmen“, betont: „Genau solche Einblicke aus erster Hand sind für viele angehende Gründer:innen spannend. Es geht nicht nur um den Auftritt, sondern auch um die Erfahrungen dahinter.“ Die Veranstaltung bietet praxisnahe Erkenntnisse. Hofmann und Tiefnig teilen ihre Erfahrungen. Sie zeigen Chancen und Herausforderungen eines Pitches. Auch nebenberufliches Gründen ist ein Thema.