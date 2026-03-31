Polizei kam mit Pistenfahrzeugen: Einbrecher im Skigebiet Ischgl festgenommen

Ischgl – Zwei Männer sind in der Nacht auf Montag unmittelbar nach einem Einbruch im Skigebiet Ischgl festgenommen worden. Das Duo stieg gegen 2 Uhr ins Büro eines Gastrobetriebs ein, stahl dort Bargeld und flüchtete mit der Beute über die Skipiste Richtung Tal.

Ein in dem Gebäude wohnender Mitarbeiter bemerkte die Einbrecher und schlug Alarm. Polizisten der Polizeiinspektion Ischgl wurden daraufhin mit Pistenfahrzeugen ins Skigebiet gebracht.