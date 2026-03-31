Mitarbeiter schlug Alarm
Polizei kam mit Pistenfahrzeugen: Einbrecher im Skigebiet Ischgl festgenommen
Ischgl – Zwei Männer sind in der Nacht auf Montag unmittelbar nach einem Einbruch im Skigebiet Ischgl festgenommen worden. Das Duo stieg gegen 2 Uhr ins Büro eines Gastrobetriebs ein, stahl dort Bargeld und flüchtete mit der Beute über die Skipiste Richtung Tal.
Ein in dem Gebäude wohnender Mitarbeiter bemerkte die Einbrecher und schlug Alarm. Polizisten der Polizeiinspektion Ischgl wurden daraufhin mit Pistenfahrzeugen ins Skigebiet gebracht.
Pistenraupenfahrer hatten beobachtet, wie sich die Verdächtigen in einem Waldstück versteckten. Dort wurden die beiden Männer schließlich von der Polizei festgenommen. Der 19- und der 31-Jährige wurden in die Justizanstalt eingeliefert. (TT.com)