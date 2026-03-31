Medaillenregen für Team A Dancers beim Austrian Dance Cup in Bad Ischl

Die Team A Dancers aus Lienz glänzten beim Austrian Dance Cup in Bad Ischl. Vom 27. bis 29. März holten sie 13 Podestplätze. Dazu zählen sieben Goldmedaillen und ein Sonderpreis.

Lienz, Bad Ischl – Bad Ischl war vom 27. bis 29. März das Zentrum der österreichischen Tanzwelt. Mehr als 500 Tänzer aus Österreich und Deutschland zeigten dort ihr Können. Die Team A Dancers reisten mit 42 Teilnehmern an. Bernhard Warscher, ihr künstlerischer Leiter, führte die Gruppe.

Sie präsentierten 18 Choreografien. Diese begeisterten Fachjury und Publikum. Monatelange Arbeit zahlte sich aus: Das Team holte 13 Podestplätze. Damit gehörten sie zu den erfolgreichsten Vereinen des Wettbewerbs. Siebenmal standen die Team A Dancers auf dem obersten Treppchen. Ihre Beiträge zeigten sich vielseitig. Dazu gehörten Darbietungen wie „Si On Voulait Bien“ und „buscando la paz“. Auch „Strip“ oder „Mr. Pinstripe Suit“ waren dabei.

Die „Halloween House Party“. © Team A Dancers

Nachwuchs und Gruppen glänzten ebenfalls. Gold gab es für „KiLaKaLi“ und „FABULOUS“. Auch die „Halloween House Party“ siegte. Neben den Medaillen gab es eine weitere Auszeichnung. Die Jury prämierte die Choreografie „Halloween House Party“ mit dem Sonderpreis für das beste Kostüm.

Erfolge der Team A Dancers in Bad Ischl