Ostereierpecken: Mittelschule Virgental sammelt 1750 Euro für Kinder in Not

Die Schüler der MS Virgental organisierten kurz vor den Osterferien eine Spendenaktion. Beim Ostereierpecken-Finale am Donnerstag, den 26. März 2026, kamen 1750 Euro zusammen. Dieses Geld hilft nun bedürftigen Kindern und Jugendlichen.

Virgen – Ostereierpecken mit Herz für den guten Zweck: Genau diese Idee der 4a-Klasse der MS Virgental bildete die Grundlage für eine tolle Veranstaltung kurz vor den Osterferien. Gemeinsam mit der Religionslehrerin Helga Niederegger wurden alle Schüler und Schülerinnen motiviert, Eierspenden zu organisieren. Nachdem in allen Klassen der Schule bereits Vorentscheidungen beim internen Ostereierpecken gefallen waren, kam es zum großen Finale.

Die Bürgermeister aus Virgen und Prägraten, Pfarrer Siegmund Bichler, Senioren und Gemeindebedienstete der beiden Gemeinden trafen sich mit SchülerInnen und Lehrpersonen, um einen Sieger zu küren. Die kleinen Teilnehmer aus dem Kindergarten Virgen waren auch dabei. Schlussendlich konnte sich Alina Maier aus der 2a-Klasse gegen die Konkurrenz durchsetzen.

© MS Virgental