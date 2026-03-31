Matreier Ranggler holen sieben Tiroler Titel und Mannschaftsgold

Die Ranggler der SU iDM Matrei feierten große Erfolge. Bei den Tiroler Meisterschaften im Tauerncenter Matrei holten sie sieben Einzeltitel. Dazu kamen fünf Vizemeistertitel und der Sieg in der Mannschaftswertung.

Matrei – Besonders der Matreier Nachwuchs zeigte Stärke. In sieben Schülerklassen holten die jungen Athleten fünf Meistertitel. Jonas Holzer gewann den Titel in der Klasse U6. Marco Mattersberger siegte in der U7. Josef Linder triumphierte in der U9. Jakob Holzer holte den Titel in der U11. Maximilian Wibmer wurde in der Kategorie U12 Tiroler Meister.

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Vizemeister wurden Florian Lang (U10) und Emanuel Wibmer (U11). Dritte Plätze erreichten Jonas Holzer (U7), Tobias Mühlburger (U8) und Michael Mariner (U14). In den Jugendklassen dominierte Gabriel Mariner. Er sicherte sich zwei Tiroler Meistertitel. Seine Vereinskollegen Michael Mariner und Matthäus Gander wurden jeweils Zweite.

Die Allgemeine Klasse bot elf Startern aus fünf Vereinen Spannung. Kevin Holzer zeigte starke Kämpfe. Er wurde nach mehreren Siegen Tiroler Vizemeister. Albert Warscher sicherte sich den dritten Platz. Lukas Mattersberger schied früh aus, und Philip Holzer musste verletzungsbedingt pausieren.

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Den Abschluss bildete der Sieg in der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft. Mit 34 Punkten ließ die SU iDM Matrei die Konkurrenz hinter sich. Der Rangglerverein Zillertal belegte mit 26 Punkten Platz zwei. Die Kampfgemeinschaft Brixental/Alpbach/Inzing und Fieberbrunn wurde Dritter.

Tiroler Meister (Auswahl der Erstplatzierten):