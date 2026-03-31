Fahrerflucht und verweigerter Alkotest nach schwerem Unfall in Sautens

In der Nacht auf Dienstag ereignete sich auf einer Gemeindestraße in Sautens ein Unfall. Gegen 3.00 Uhr kam ein Autolenker in einer Kurve über den linken Fahrbahnrand hinaus. Dabei riss der Wagen eine Laterne, ein Verkehrsschild und eine Mauer um. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.