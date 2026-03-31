Totalschaden am Auto

Fahrerflucht und verweigerter Alkotest nach schwerem Unfall in Sautens

Symbolfoto
© GEORG HOCHMUTH

In der Nacht auf Dienstag ereignete sich auf einer Gemeindestraße in Sautens ein Unfall. Gegen 3.00 Uhr kam ein Autolenker in einer Kurve über den linken Fahrbahnrand hinaus. Dabei riss der Wagen eine Laterne, ein Verkehrsschild und eine Mauer um. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Der Lenker war am Unfallort nicht mehr auffindbar. Die Polizei forschte den Zulassungsbesitzer aus. Dieser steht im Verdacht, das Auto gelenkt zu haben. Er verweigerte aber einen Alkotest. Die von der Polizei eingeschaltete Bezirkshauptmannschaft Imst wird nun über eine Strafe entscheiden. (TT.com)

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