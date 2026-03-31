Osttirols Feuerwehren im Ernstfalltest: KHD-Übung stärkt Katastrophenschutz

Vom 27. bis 28. März 2026 trainierten Osttirols Feuerwehren den Ernstfall. Eine großangelegte Übung der Katastrophenhilfsdienste (KHD) testete die Alarmierung, Aufstellung und schnelle Verlegung von 16 Fahrzeugen und 92 Einsatzkräften.

Lienz – Die Übung begann mit der Alarmierung aller beteiligten Feuerwehren. Als Sammelpunkt diente der Lkw-Parkplatz der Firma Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH. Der Feuerwehr-Bezirksführungsstab und die Bezirkszentrale koordinierten die Mobilisierung. Dies geschah unter der Führung des Bezirksfeuerwehrkommandos Lienz. Danach startete eine geordnete Kolonnenfahrt nach Oberdrauburg.

Im Drauforum Oberdrauburg erhielten die Teilnehmer Fachvorträge. Diese behandelten aktuelle Herausforderungen im Katastropheneinsatz. Markus Dürauer vom Landesfeuerwehrverband Niederösterreich sprach über die Herausforderungen der Hochwasserkatastrophe 2024 in Niederösterreich. Patrick Reinisch von der Freiwilligen Feuerwehr Lienz referierte über den Einsatz von CO-Meldern als persönliche Schutzausrüstung.

© BFV Lienz

KHD-Züge sind ein wichtiger Bestandteil des Katastrophenschutzes. Sie stehen in allen Bezirken Tirols und in anderen Bundesländern Österreichs bereit. Ihre Aufgabe ist es, bei Katastrophen überregionale Hilfe zu leisten. Besonders kommen sie zum Einsatz, wenn Gemeinden oder Bezirke Unterstützung über die eigenen Kräfte hinaus benötigen.

Ein Großbrand im Jahr 2025 zeigte die Bedeutung des Systems. Damals unterstützten zwei KHD-Züge aus Kitzbühel und Kufstein Osttirol.