Am 11. April
150 Fahrzeuge in der Innenstadt: Autoschau Lienz feiert 20 Jahre
© Stadt Lienz
Die Autoschau Lienz feiert 2026 ihr 20-jähriges Jubiläum. 12 Osttiroler Autohäuser präsentieren am Samstag, 11. April, in der Lienzer Innenstadt die neuesten Modelle ihrer 24 Marken.
Lienz – Die Autoschau war nie nur eine Ausstellung, sondern immer ein Treffpunkt – ein Ort, an dem man sich Zeit für Fragen nimmt und Beratung im Vordergrund steht. Es geht darum, das passende Fahrzeug zu finden – mit einem Ansprechpartner, der zuhört, mitdenkt und auch nach dem Kauf erreichbar bleibt. Von der ersten Kontaktaufnahme an nehmen sich die Osttiroler Autohändler Zeit, unterstützen bei Fragen, und begleiten den gesamten Entscheidungsprozess.
Fakten zur 20. Autoschau Lienz
- Datum: Samstag, 11. April 2026
- Uhrzeit: 9 bis 17 Uhr
- Ort: Lienzer Innenstadt
- Aussteller: 12 Osttiroler Autohäuser
- Marken: 24
- Fahrzeuge: Rund 150
- Fläche: Über 10.000 Quadratmeter