150 Fahrzeuge in der Innenstadt: Autoschau Lienz feiert 20 Jahre

Lienz – Die Autoschau war nie nur eine Ausstellung, sondern immer ein Treffpunkt – ein Ort, an dem man sich Zeit für Fragen nimmt und Beratung im Vordergrund steht. Es geht darum, das passende Fahrzeug zu finden – mit einem Ansprechpartner, der zuhört, mitdenkt und auch nach dem Kauf erreichbar bleibt. Von der ersten Kontaktaufnahme an nehmen sich die Osttiroler Autohändler Zeit, unterstützen bei Fragen, und begleiten den gesamten Entscheidungsprozess.