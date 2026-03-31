Mit 65 zurück in Coachingzone

Unterhaus-Trainer-Legende Pfeiler: „Ein Schweinspass bleibt immer ein Schweinspass“

Alter schützt vor Ehrgeiz nicht: Der gebürtige Wiener Thomas Pfeiler will es acht Jahre nach seiner letzten Station (SV Fügen) noch einmal wissen.
© SCK, Kristen
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Als Fahrschullehrer frisch pensioniert, gibt Thomas Pfeiler nach achtjähriger Pause im Fußball-Unterhaus beim SC Kirchberg wieder in der Coachingzone Vollgas. Auch mit 65 Jahren hat der Ex-Bundesliga-Profi noch lange nicht genug.

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