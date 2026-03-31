Comic-Workshop in Lienz: Ein Profi gibt Tipps für besseres Zeichnen

Am Donnerstag, den 9. April 2026, findet im Tyrolia Buch Lienz ein Comic-Zeichen-Workshop statt. Comic-Profi Luzius Stemeseder zeigt Teilnehmenden ab 12 Jahren Tricks für Sprechblasen, Mimik und Layout.

Lienz – Der Workshop richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Sie können ihre Fähigkeiten in Comic, Karikatur und Graphic Novel verbessern. Luzius Stemeseder vermittelt dabei wichtige Kniffe. Gezeichnet wird meist mit schwarzem Fineliner. Der Unkostenbeitrag ist fünf Euro.

Fans von Comics lernen den Aufbau von Sprechblasen. Auch die Gestaltung von Mimik und das richtige Layout stehen auf dem Programm. Ziel ist, den eigenen Zeichenstil weiterzuentwickeln.

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