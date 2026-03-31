Dank couragierter Zeugin: 40-Jähriger in Mayrhofen nach Sachbeschädigung schnell gefasst

Mayrhofen – Dank des Eingreifens einer Zeugin konnte die Polizei in Mayrhofen am Montagabend einen Vandalen kurz nach der Tat ausforschen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 22 Uhr. Ein zunächst unbekannter Täter beschädigte eine Metall-Steinbock-Statue und verursachte dabei einen Schaden in unbekannter Höhe. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat, verständigte die Polizei und verfolgte den flüchtenden Mann.