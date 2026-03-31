Frau verfolgte Täter
Dank couragierter Zeugin: 40-Jähriger in Mayrhofen nach Sachbeschädigung schnell gefasst
Mayrhofen – Dank des Eingreifens einer Zeugin konnte die Polizei in Mayrhofen am Montagabend einen Vandalen kurz nach der Tat ausforschen.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 22 Uhr. Ein zunächst unbekannter Täter beschädigte eine Metall-Steinbock-Statue und verursachte dabei einen Schaden in unbekannter Höhe. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat, verständigte die Polizei und verfolgte den flüchtenden Mann.
Aufgrund ihrer Hinweise konnten die alarmierten Polizisten den Tatverdächtigen, einen 40-jährigen Kroaten, in seiner Wohnung antreffen. Gegen den Mann wird nun Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. (TT.com)