Heimlicher Antrag: Nach letztem Karriere-Flug hielt Fettner um Eders Hand an

Nach 25 Jahren flog Manuel Fettner am vergangenen Sonntag beim abschließenden Weltcup-Skifliegen in Planica in die Sport-Pension. Im ersten Durchgang bekam der Innsbrucker von seiner Freundin Lisa Eder am Trainerturm noch das Freizeichen. Nach seinem finalen Sprung warteten Teamkollegen, Freunde und Familie im Zielbereich auf den 40-Jährigen.

Als erste empfing Eder ihren Liebsten im Auslauf. Die ÖSV-Adlerin, die selbst auf ein Antreten in Planica verzichtete, drückte dem Neo-Skisprung-Rentner einen Kuss auf die Lippen und überreichte ihm ein Paar Ski mit der Aufschrift „Danke Manuel“.

Doch es blieb nicht nur bei diesem Kuss. In den letzten Tagen häuften sich die Gerüchte, dass Fettner um die Hand von Eder anhielt. Doch dazu gab es weder Bilder, noch bestätigten die beiden ihre Verlobung etwa auf Instagram.