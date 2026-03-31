Ab sofort getrennte Wege: Kristoffersen verlässt Hirschers Skimarke
Henrik Kristoffersen verlässt Van Deer. Nach vier Jahren beendeten der 31-Jährige und der Salzburger Skihersteller die Zusammenarbeit. Wie es bei dem Norweger weitergeht, ist noch offen.
Innsbruck – Aufreger zum Saisonschluss: Ski-Ass Henrik Kristoffersen verlässt die Firma Van Deer. Wie der Salzburger Skiproduzent auf Instagram verlautbarte, geht man ab sofort getrennte Wege. „Vier Jahre, die den Beginn von Van Deer und Red Bull Sports gemeinsam prägten. Gemeinsam feierten wir unseren ersten Sieg, unsere erste WM-Goldmedaille, unsere erste Kristallkugel im Slalom und unsere erste olympische Bronzemedaille“, heißt es in dem Post. Und weiter: „Wir sind stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben, und dankbar für die gemeinsame Zeit. Nun beginnt ein neues Kapitel. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.“
Zuletzt hatte der Norweger eine Bronzemedaille im Slalom bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina gewonnen. Im Weltcup gelang ihm heuer der Sieg beim Slalom-Klassiker in Schladming. Bislang äußerte sich der 31-Jährige selbst noch nicht zum Abschied von Marcel Hirschers Skimarke – und damit auch nicht zu einer möglichen neuen Kooperation. (tt.com)