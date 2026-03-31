Ab sofort getrennte Wege: Kristoffersen verlässt Hirschers Skimarke

Innsbruck – Aufreger zum Saisonschluss: Ski-Ass Henrik Kristoffersen verlässt die Firma Van Deer. Wie der Salzburger Skiproduzent auf Instagram verlautbarte, geht man ab sofort getrennte Wege. „Vier Jahre, die den Beginn von Van Deer und Red Bull Sports gemeinsam prägten. Gemeinsam feierten wir unseren ersten Sieg, unsere erste WM-Goldmedaille, unsere erste Kristallkugel im Slalom und unsere erste olympische Bronzemedaille“, heißt es in dem Post. Und weiter: „Wir sind stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben, und dankbar für die gemeinsame Zeit. Nun beginnt ein neues Kapitel. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.“