Pitztaler Sprengel: Vier Erdumrundungen für Pflege

Der Pitztaler Sozial- und Gesundheitssprengel leistet enorme Dienste für die Region. Bei der Jahreshauptversammlung am Montag in Pitztal präsentierte der Verein beeindruckende Zahlen. 170.000 gefahrene Kilometer und 15.000 Einsatzstunden sprechen für sich. Zugleich stellte sich das neue Führungsteam vor.

Arzl i. P. – Der Sprengel ist unter der Dachmarke Pflege Pitztal eine zentrale Säule der regionalen Versorgung. Er kooperiert eng mit dem fusionierten Pflegezentrum. Das Team betreut das gesamte Pitztal sowie die Ortschaft Piller der Gemeinde Fließ.

Geschäftsführer Lukas Scheiber betonte die lösungsorientierte Arbeitsweise: „Wir lassen niemanden im Stich.“ Der Sprengel bearbeitet jede Anfrage ernsthaft. Er bietet Haushaltshilfe, Essen auf Rädern, Tagesbetreuung und Hauskrankenpflege. Über 200 Klienten nutzen diese Dienste.

170.000 Kilometer und 15.000 Einsatzstunden

Die Zahlen des Jahres 2025 belegen den großen Einsatz. Rund 170.000 Kilometer fuhr das Team. Dies entspricht vier Erdumrundungen. Hinzu kommen über 15.000 geleistete Einsatzstunden ohne Fahrtzeit. Verbandsobmann Bürgermeister Josef Knabl aus Arzl dankte allen Mitarbeitern. Alle vier Pitztaler Bürgermeister zeigten ihre Unterstützung durch ihre Anwesenheit.

Auch die Wertschätzung der Mitarbeiter ist wichtig. Angebote wie kostenloses Yoga, Rückenschule oder Betriebsausflüge fördern die Zufriedenheit. Fachliche Weiterbildungen, etwa im Bereich Kinästhetik, sind ebenfalls Teil davon. Im Rahmen der Versammlung dankte man Martina Lung für ihre zwölfjährige Tätigkeit als Pflegedienstleitung. Anja Eiter aus Zaunhof wurde als neue Pflegedienstleiterin willkommen geheißen. Ihr Stellvertreter ist Rainer Posch aus Arzl. Beiden wurde volle Unterstützung zugesichert.