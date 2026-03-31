Vietnamesischer Staatspreis für österreichischen Kinderbuch-Klassiker von Mira Lobe

Wien – Die vietnamesische Übersetzung von Mira Lobes Kinderbuch-Klassiker „Omama im Apfelbaum“ erhält den vietnamesischen Staatspreis für die beste Buchpublikation des Jahres.

Das bekannte Werk wurde von Chu Thu Phuong gemeinsam mit drei weiteren Werken Mira Lobes übersetzt und erschien kürzlich beim größten vietnamesischen Kinderbuchverlag Kim Dong mit Lizenz des österreichischen Jungbrunnen Verlags, wie es in einer Aussendung heißt. (APA)