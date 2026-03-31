Imster Ostermarkt öffnet: Handwerk und Genuss an Johanneskirche

Der traditionelle Imster Ostermarkt öffnet am 2. und 3. April 2026. Besucher finden ihn rund um die Johanneskirche. Über 20 Markttreibende bieten regionales Kunsthandwerk und österliche Kostbarkeiten. Kulinarisches und ein Malraum für Kinder runden das Angebot ab.

Der Markt bietet Besuchern ein vielfältiges Angebot. Regionale Handwerker präsentieren ihr Können. Sie verkaufen österliche Spezialitäten und frühlingshafte Dekorationen. Seit vielen Jahren ist der Ostermarkt fixer Bestandteil der Imster Karwoche.

Für das leibliche Wohl sorgt der Imster Marketenderinnenverein. Er bietet hausgemachte Kuchen, Kaffee und Getränke an. Kinder freuen sich zudem auf einen offenen Malraum.

Der Imster Ostermarkt 2026 Was: Imster Ostermarkt

Imster Ostermarkt Wann: Gründonnerstag, 2. April 2026 und Karfreitag, 3. April 2026

Gründonnerstag, 2. April 2026 und Karfreitag, 3. April 2026 Uhrzeit: Jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr

Jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr Wo: Rund um die Johanneskirche, Imst

Rund um die Johanneskirche, Imst Angebot: Regionales Kunsthandwerk, österliche Kostbarkeiten, frühlingshafte Dekoration, hausgemachte Kuchen, Kaffee, Getränke Für Kinder: Offener Malraum