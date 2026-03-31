Imster Ostermarkt öffnet: Handwerk und Genuss an Johanneskirche
Der traditionelle Imster Ostermarkt öffnet am 2. und 3. April 2026. Besucher finden ihn rund um die Johanneskirche. Über 20 Markttreibende bieten regionales Kunsthandwerk und österliche Kostbarkeiten. Kulinarisches und ein Malraum für Kinder runden das Angebot ab.
Der Markt bietet Besuchern ein vielfältiges Angebot. Regionale Handwerker präsentieren ihr Können. Sie verkaufen österliche Spezialitäten und frühlingshafte Dekorationen. Seit vielen Jahren ist der Ostermarkt fixer Bestandteil der Imster Karwoche.
Für das leibliche Wohl sorgt der Imster Marketenderinnenverein. Er bietet hausgemachte Kuchen, Kaffee und Getränke an. Kinder freuen sich zudem auf einen offenen Malraum.
Der Imster Ostermarkt 2026
- Was: Imster Ostermarkt
- Wann: Gründonnerstag, 2. April 2026 und Karfreitag, 3. April 2026
- Uhrzeit: Jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr
- Wo: Rund um die Johanneskirche, Imst
- Angebot: Regionales Kunsthandwerk, österliche Kostbarkeiten, frühlingshafte Dekoration, hausgemachte Kuchen, Kaffee, Getränke
Für Kinder: Offener Malraum
Stadträtin Pia Walser organisiert den Ostermarkt. Sie ist Obfrau des Stadtentwicklungs- und Innovationsausschusses. Die Hauptverwaltung des Stadtamtes unterstützt sie. Auch der städtische Bauhof sowie zahlreiche Helfer tragen zum Erfolg bei.