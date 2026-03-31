Wertschöpfung für Region
Lebensmittel „viel billiger geworden“: „Qualität Tirol“-Produkte mit neuem Umsatzrekord
Clemens Mair von der Tiroler Bauern Produkte GmbH, Tirols Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler und Matthias Pöschl, Geschäftsführer der Agrarmarketing Tirol, freuen sich über das Umsatzplus der „Qualität Tirol“-Produkte.
© AM Tirol/Markus Krapf
Regionalität liegt in der Wirtschaft weiterhin im Trend. Im Jahr 2025 konnte mit den „Qualität Tirol“-Produkten ein Umsatz von 44,5 Millionen Euro erzielt werden. In der Preisdebatte lässt Tirols Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler aufhorchen.