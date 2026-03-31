Fake-Anruf von Trading-Plattform: Tiroler überwies mehr als 100.000 Euro

Mit einer Kombination aus SMS und Telefonanruf brachten Betrüger einen Innsbrucker um sein Erspartes. Die Polizei ermittelt.

Innsbruck – Mehr als 100.000 Euro verlor ein Innsbrucker durch einen schweren Telefonbetrug. Der 45-jährige Mann erhielt am Montag eine SMS, angeblich von einer Trading-Plattform, bei der er sein Geld angelegt hatte. Wenig später kam es zu einem Telefonat – allerdings mit Betrügern, wie sich im Nachhinein herausstellte.