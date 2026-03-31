Fake-Anruf von Trading-Plattform: Tiroler überwies mehr als 100.000 Euro
Mit einer Kombination aus SMS und Telefonanruf brachten Betrüger einen Innsbrucker um sein Erspartes. Die Polizei ermittelt.
Innsbruck – Mehr als 100.000 Euro verlor ein Innsbrucker durch einen schweren Telefonbetrug. Der 45-jährige Mann erhielt am Montag eine SMS, angeblich von einer Trading-Plattform, bei der er sein Geld angelegt hatte. Wenig später kam es zu einem Telefonat – allerdings mit Betrügern, wie sich im Nachhinein herausstellte.
Die Unbekannten erklärten ihm, dass etwas mit seinem Konto nicht stimme. „Aus Sicherheitsgründen“ solle der sein angelegtes Erspartes auf ein Konto in den Niederlanden überweisen, wurde dem Innsbrucker weisgemacht. Er fiel auf die Betrüger herein und tat, was ihm aufgetragen wurde. Laut Polizei verlor der 45-Jährige dadurch einen sechsstelligen Betrag. Nun laufen die Ermittlungen. (TT.com)