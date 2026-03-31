Prekäre Raumsituation endet
Blaulicht trifft Sport: Baustart für neue Feuerwache auf der Hungerburg
Spatenstich bei spätwinterlichen Bedingungen: v. l. Bezirks-Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Liebl, das Architektenteam Sebastian Neuschmid und Karolina Strzebala, Bürgermeister Johannes Anzengruber, Alt-Kommandant Johann Herdina und Kommandant Christof Schlenz von der FF Hungerburg, Reinhold Sigl (Obmann TC Hungerburg) sowie IIG-Geschäftsführer Franz Danler.
© Stadt Innsbruck/M. Freinhofer
Beengte Verhältnisse und fehlende Funktionsräume erschwerten bislang die engagierte Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Hungerburg in Innsbruck. Nun ist der Spatenstich für den Neubau erfolgt – der zugleich neue Räume für den örtlichen Tennisclub bringt.