Kellnerin in Osttirol soll Einnahmen abgezweigt und Unterkünfte nicht bezahlt haben

Lienz – Nach umfangreichen Ermittlungen ist der Lienzer Polizei ein Schlag gegen eine mutmaßliche Betrügerin gelungen: Eine 40-jährige Österreicherin steht im Verdacht, sich über längere Zeit hinweg unrechtmäßig bereichert zu haben.

Die Frau arbeitete voriges Jahr in einem Gastronomiebetrieb – und soll dort systematisch in die Kasse gegriffen haben. Laut Polizei wurden Tageslosungen nicht korrekt verbucht, Geld dürfte dabei in die eigene Tasche geflossen sein.

Unterkünfte nicht bezahlt

Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass die 40-Jährige in Osttirol und Oberkärnten Einmietbetrüge begangen hat. Dort soll sie mehrfach Unterkünfte bezogen haben, ohne diese zu bezahlen.