Überdimensioniert oder Schub für Zirler Ortskern? Klare Mehrheit für Projekt „Frieda“

Das umstrittene Wohnbauprojekt „Frieda“ im Herzen von Zirl ist auf Schiene. Der Gemeinderat hat dem Bebauungsplan mehrheitlich zugestimmt. Bürgermeister Öfner sieht viel Potential für einen „richtigen, wahrnehmbaren Ortskern“. Der Initiator einer Anrainerinitiative zeigt sich enttäuscht.