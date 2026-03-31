Bebauungsplan beschlossen

Überdimensioniert oder Schub für Zirler Ortskern? Klare Mehrheit für Projekt „Frieda“

Direkt gegenüber vom Gemeindeamt entsteht das Großprojekt „Frieda“ mit 30 frei finanzierten Wohnungen und Gewerbeflächen.
© ZOOM visual project gmbh (Visualisierung)
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Das umstrittene Wohnbauprojekt „Frieda“ im Herzen von Zirl ist auf Schiene. Der Gemeinderat hat dem Bebauungsplan mehrheitlich zugestimmt. Bürgermeister Öfner sieht viel Potential für einen „richtigen, wahrnehmbaren Ortskern“. Der Initiator einer Anrainerinitiative zeigt sich enttäuscht.

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