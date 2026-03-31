Schuldenstand reduziert

Schwarze Zahlen im Schwazer Haushalt, Startschuss für nachhaltige Energieversorgung

Weder mit Gas, noch mit Öl sollen auch die Schulen in Schwaz künftig geheizt werden. Karl-Heinz Greil, Leiter der Stadtwerke Schwaz, und Bürgermeisterin Victoria Weber präsentierten das Projekt „Wärme Schwaz“.
© angelikajaud.com/Stadt Schwaz
Verena Langegger

Von Verena Langegger

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt 2025 stehen schwarze Zahlen. Der Rechnungsabschluss 2025 wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Jetzt soll mit der Gesellschaft „Wärme Schwaz“ eine regional nachhaltige und unabhängige Wärmeversorgung für die Stadt auf den Weg gebracht werden.

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