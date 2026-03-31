Schwarze Zahlen im Schwazer Haushalt, Startschuss für nachhaltige Energieversorgung

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt 2025 stehen schwarze Zahlen. Der Rechnungsabschluss 2025 wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Jetzt soll mit der Gesellschaft „Wärme Schwaz“ eine regional nachhaltige und unabhängige Wärmeversorgung für die Stadt auf den Weg gebracht werden.