Heli konnte nicht landen

Aufwändige Bergung: Skifahrer im Wipptal bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Bergretter aus Gries, Obernberg und Steinach brachten den Verletzten mit dem Akja durch unwegsames Gelände zur Mittelstation.
© C1/Huber

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561