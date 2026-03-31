Skifahrer im Wipptal gegen Baum geprallt und verletzt: Aufwändige Bergung

Gries a. Br. – Ein 43-jähriger Österreicher ist am Dienstagnachmittag im Skigebiet Bergeralm im Wipptal bei einem Sturz gegen einen Baum verletzt worden. Der Mann war zuvor gemeinsam mit fünf Verwandten auf den Pisten unterwegs, dann fuhren sie ins freie Gelände ab. Beim sogenannten „Alten Kreuz“ am Außernösslacher Berg stürzte der Skifahrer laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers. Er prallte gegen einen Baum und wurde verletzt – wie schwer, war noch unklar.

Ein Begleiter setzte umgehend den Notruf ab. Der angeforderte Notarzthubschrauber konnte aufgrund der schlechten Witterung aber zunächst nicht landen. Der Notarzt wurde daher an der Unfallstelle abgesetzt, um die Erstversorgung durchzuführen. Gemeinsam mit Pistenrettern und der Bergrettung Steinach wurde der Verletzte geborgen, mit dem Akja zur Mittelstation der Bergeralm und anschließend mit der Gondel ins Tal gebracht. Von dort aus wurde der 43-Jährige mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 5“ ins Krankenhaus Hall geflogen. (TT.com)