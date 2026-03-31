Über 1000 Euro Schaden
Geräte und Werkzeug aus Firma in Patsch gestohlen
Patsch – In der Nacht auf Dienstag ist es in Patsch zu einem Einbruch in ein Firmengebäude gekommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen 20 Uhr und 5 Uhr Zugang zu dem Betrieb in der Dorfstraße.
Aus einem Werkzeugraum wurden mehrere Arbeitsgeräte, darunter Winkelschleifer, Ladegerät sowie Akkupakete, samt einem Werkzeugkoffer entwendet, berichtet die Polizei. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)