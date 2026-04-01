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Kommentar
Da muss man was machen
Kommentarvon Liane Pircher
Kriminelle Kinder schaden sich selbst und der Gesellschaft. Einschüchterung alleine durch mehr Staatsgewalt wird nicht ausreichen, um diese soziale Schieflage geradezubiegen.
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