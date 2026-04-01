Betrunkener Lenker ging nach Autoabsturz in Pfunds nach Hause
Pfunds – Ein 44-Jähriger ist am Dienstagabend auf dem Nachhauseweg mit seinem Auto in Pfunds verunfallt. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann gegen 21 Uhr in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand der Spisser Landesstraße hinaus – das Auto stürzte ab und kam an Bäumen unterhalb der Straße zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt. Er stieg aus und ging zu Fuß nach Hause.
Nachkommende Personen stießen auf das Unfallfahrzeug und verständigten die Polizei. Diese fand den 44-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnadresse. Ein Alkomattest ergab, dass der Mann stark alkoholisiert war. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, ihn erwartet eine Anzeige.
Das Unfallfahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Dafür standen 41 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Pfunds im Einsatz. (TT.com)