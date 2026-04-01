Betrunkener Lenker ging nach Autoabsturz in Pfunds nach Hause

Pfunds – Ein 44-Jähriger ist am Dienstagabend auf dem Nachhauseweg mit seinem Auto in Pfunds verunfallt. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann gegen 21 Uhr in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand der Spisser Landesstraße hinaus – das Auto stürzte ab und kam an Bäumen unterhalb der Straße zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt. Er stieg aus und ging zu Fuß nach Hause.