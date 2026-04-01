„Chaos des Bürgermeisters“

Wörgler Stadtamtsdirektor geht nach sechs Monaten: Opposition ortet strukturelles Problem

Es ist nicht der erste Stadtamtsdirektor, der seinen Posten in der aktuellen Periode verlässt. Wie schnell sich eine Nachfolge findet, bleibt abzuwarten.
© Hrdina
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Wörgls Stadtamtsdirektor verlässt seinen Posten nach nur sechs Monaten wieder. Von ihm und Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) gibt es noch keine Stellungnahme dazu, die Opposition sieht den Abgang als weiteren Beleg für das „Personalchaos“ in der Stadt.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051