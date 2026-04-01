„Chaos des Bürgermeisters“
Wörgler Stadtamtsdirektor geht nach sechs Monaten: Opposition ortet strukturelles Problem
Es ist nicht der erste Stadtamtsdirektor, der seinen Posten in der aktuellen Periode verlässt. Wie schnell sich eine Nachfolge findet, bleibt abzuwarten.
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Wörgls Stadtamtsdirektor verlässt seinen Posten nach nur sechs Monaten wieder. Von ihm und Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) gibt es noch keine Stellungnahme dazu, die Opposition sieht den Abgang als weiteren Beleg für das „Personalchaos“ in der Stadt.