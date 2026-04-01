Prozess in Innsbruck

„Es war Dummheit“: Falschaussage bei Prozess kam Kellnerin richtig teuer

Eine Falschaussage gehört zu den sogenannten Delikten gegen die Rechtspflege. Dafür ergehen einzig unbedingte Strafen.
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Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner