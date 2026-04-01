Bastel-Premiere in Niederndorf: Osterhasen begeistern Kinder

Der Krippenverein Untere Schranne veranstaltete kürzlich erstmals ein Osterhasen-Basteln für Kinder. Im Vereinsheim in Niederndorf zeigten sich die zwölf Plätze rasch ausgebucht, was das große Interesse an der Nachwuchsarbeit unterstreicht.

Niederndorf – Engelbert Vinciguerra, Initiator des Projekts, organisierte das neue Angebot. Zwölf Kinder zwischen vier und zehn Jahren nahmen daran teil. Sie gestalteten mit viel Kreativität ihre individuellen Osterhasen. Der Unkostenbeitrag von zehn Euro umfasste Vorlage und Material. Die jungen Teilnehmer gewannen so erste Einblicke in handwerkliches Arbeiten. Dieses gehört zu den Kernbereichen der Vereinsarbeit.

Würstl zur Stärkung

Neben dem Basteln pflegten die Kinder auch das gesellige Miteinander. Eine kleine Stärkung mit Skiwasser gab es zwischendurch. Nach Fertigstellung der Hasen warteten Würstl. Jedes Kind erhielt zudem ein Osterei als Geschenk.