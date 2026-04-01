180 Jahre Tiroler Kunstgeschichte

„Superstars“ ihrer Zeit: Stadtmuseum zeigt Zeichnungen aus dem Barock

Damit die Scheinkuppel funktioniert, müssen MalerInnen bestimmten Anleitungen folgen. Der Reuttener Franz Anton Zeiller (1716–1794) brachte den Tempelgang Mariens zu Papier.
© © TLM, Fotografie: Johannes Plattner
Julia Brader

Von Julia Brader

Im Innsbrucker Stadtarchiv sind zurzeit wertvolle Barockzeichnungen aus dem Bestand der Tiroler Landesmuseen zu sehen. Es ist eine beeindruckende Schau voller Dynamik, Kontraste und Opulenz.

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Renate Perktold

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Verena Langegger

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Michael Domanig

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