180 Jahre Tiroler Kunstgeschichte
„Superstars“ ihrer Zeit: Stadtmuseum zeigt Zeichnungen aus dem Barock
Damit die Scheinkuppel funktioniert, müssen MalerInnen bestimmten Anleitungen folgen. Der Reuttener Franz Anton Zeiller (1716–1794) brachte den Tempelgang Mariens zu Papier.
© © TLM, Fotografie: Johannes Plattner
Im Innsbrucker Stadtarchiv sind zurzeit wertvolle Barockzeichnungen aus dem Bestand der Tiroler Landesmuseen zu sehen. Es ist eine beeindruckende Schau voller Dynamik, Kontraste und Opulenz.