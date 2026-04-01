„Apokalypse Italien“: So hart ging die Presse mit den Azzurri ins Gericht

Italien

Gazzetta dello Sport: „Italien, eine weitere historische Niederlage: Bosnien-Herzegowina wirft uns im Elfmeterschießen raus - dritte Weltmeisterschaft in Folge ohne die Azzurri.“

Corriere della Sera: „Apokalypse Italien: Die Weltmeisterschaft fällt zum dritten Mal in Folge aus. Kean lässt die Azzurri kurz hoffen, doch Bosnien-Herzegowina demütigt uns im Elfmeterschießen.“

Corriere dello Sport: „Italien, ein weiteres Scheitern: Die Azzurri werden im Elfmeterschießen bestraft. Zur Weltmeisterschaft fährt Bosnien-Herzegowina von Dzeko. In Zenica eine weitere deprimierende Nacht für den italienischen Fußball. Bei den entscheidenden Elfmetern die Fehler von Pio Esposito und Cristante.“

England

The Sun: „Italien verpasst die WM-Qualifikation – nach der katastrophalen Niederlage gegen Bosnien hält der 12-jährige Fluch weiter an.“

The Mirror: „Die Azzurri, die während ihrer schwachen WM-Serie die Euro 2020 gewinnen konnten, müssen das große Turnier in diesem Sommer nun von der Seitenlinie aus verfolgen, obwohl sie die zweiterfolgreichste Mannschaft in der WM-Geschichte sind.“

The Guardian: „Die Geschichte handelt von einer weiteren italienischen Apokalypse, einem weiteren traurigen Ereignis für eine Nation, die zwar vier Weltmeisterschaften bei den Männern gewonnen hat, aber langsam zu glauben beginnt, dass sie vielleicht nie wieder an einer teilnehmen wird, nachdem sie zum dritten Mal in Folge den Einzug verpasst hat.“

Spanien

Marca: „Italien, das größte Drama im Welt-Fußball. Bosnien begräbt Italien und fährt nach einer epischen Nacht zur WM.“

AS: „Verdammtes Elend, Italien! Italien versank in Tränen und Verzweiflung, da es zum dritten Mal in Folge und zwölf Jahre nach seiner letzten Teilnahme nicht bei der Weltmeisterschaft dabei ist.“

Frankreich

L'Équipe: „Ciao Italien. Der italienische Fluch hält an. Das kleine Stadion in Zenica hatte mit seinen 9.000 lautstarken Fans und seinem fragwürdigen Spielfeld alle Merkmale einer Falle. Und Gianluigi Donnarumma und seine Mannschaftskameraden sind in diese Falle getappt.“

Le Parisien: „Das Ergebnis bleibt zwar dasselbe, aber Italien schafft es immer wieder, ein neues Szenario zu erfinden, um seine Fans zu enttäuschen.“

Deutschland

Bild: „Die nächste WM-Blamage für Italien! Die Squadra Azzurra fliegt nach einem dramatischen Elfmeterschießen in den WM-Play-offs gegen Bosnien mit 2:5 (n.E.) raus.“

Schweiz

Blick: „Mamma mia! Italien verpasst die WM schon wieder. Das gibts nicht! Nach 2018 und 2022 verpasst Italien auch die Weltmeisterschaft 2026.“

USA