„Apokalypse Italien“: So hart ging die Presse mit den Azzurri ins Gericht
Zenica – Gennaro Gattuso hat nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation seine Zukunft als Fußball-Teamchef Italiens offen gelassen. „Ich habe heute überhaupt kein Interesse daran, über meine Zukunft zu sprechen“, sagte der 48-Jährige unmittelbar nach dem 1:4 im Elfmeterschießen im Play-off-Duell mit Bosnien-Herzegowina. „Wir sollten hier über Italien sprechen, über das blaue Trikot, darüber, dass es ein weiterer Rückschlag ist, auch wenn wir es diesmal nicht verdient haben.“
Der Ex-Profi hatte das Nationalteam erst im Juni des Vorjahres übernommen. An dem klaren Ziel, den viermaligen Weltmeister zur WM in diesem Sommer in den USA, Mexiko und Kanada zu führen, ist er gescheitert. Italiens Fußball verpasst wie schon 2018 und 2022 das Endturnier und steht deswegen personell vor einer Zäsur, die auch Gattuso treffen könnte.
WM-Play-off-Finale
Elfer-Drama in Bosnien: Italien verpasst erneut die Fußball-Weltmeisterschaft
„Ich persönlich entschuldige mich bei den Italienern. Ich habe es nicht geschafft. Es tut so weh“, sagte der Coach. „Mehr noch als mir selbst tut es weh, diese Mannschaft zu sehen, die in den vergangenen Monaten wirklich alles gegeben hat.“ In dem emotionalen Interview sprach er aber auch von einer „Schande“, dass Italien bei der WM wieder nicht dabei sein werde. Stattdessen darf sich Bosnien-Herzegowina auf der größten Fußballbühne präsentieren. Das Team bekommt es nach dem euphorisch gefeierten Triumph im heimischen Zenica in der WM-Gruppe B mit der Schweiz, Katar und Co-Gastgeber Kanada zu tun. (APA/dpa)
Italien
Gazzetta dello Sport: „Italien, eine weitere historische Niederlage: Bosnien-Herzegowina wirft uns im Elfmeterschießen raus - dritte Weltmeisterschaft in Folge ohne die Azzurri.“
Corriere della Sera: „Apokalypse Italien: Die Weltmeisterschaft fällt zum dritten Mal in Folge aus. Kean lässt die Azzurri kurz hoffen, doch Bosnien-Herzegowina demütigt uns im Elfmeterschießen.“
Corriere dello Sport: „Italien, ein weiteres Scheitern: Die Azzurri werden im Elfmeterschießen bestraft. Zur Weltmeisterschaft fährt Bosnien-Herzegowina von Dzeko. In Zenica eine weitere deprimierende Nacht für den italienischen Fußball. Bei den entscheidenden Elfmetern die Fehler von Pio Esposito und Cristante.“
England
The Sun: „Italien verpasst die WM-Qualifikation – nach der katastrophalen Niederlage gegen Bosnien hält der 12-jährige Fluch weiter an.“
The Mirror: „Die Azzurri, die während ihrer schwachen WM-Serie die Euro 2020 gewinnen konnten, müssen das große Turnier in diesem Sommer nun von der Seitenlinie aus verfolgen, obwohl sie die zweiterfolgreichste Mannschaft in der WM-Geschichte sind.“
The Guardian: „Die Geschichte handelt von einer weiteren italienischen Apokalypse, einem weiteren traurigen Ereignis für eine Nation, die zwar vier Weltmeisterschaften bei den Männern gewonnen hat, aber langsam zu glauben beginnt, dass sie vielleicht nie wieder an einer teilnehmen wird, nachdem sie zum dritten Mal in Folge den Einzug verpasst hat.“
Spanien
Marca: „Italien, das größte Drama im Welt-Fußball. Bosnien begräbt Italien und fährt nach einer epischen Nacht zur WM.“
AS: „Verdammtes Elend, Italien! Italien versank in Tränen und Verzweiflung, da es zum dritten Mal in Folge und zwölf Jahre nach seiner letzten Teilnahme nicht bei der Weltmeisterschaft dabei ist.“
Frankreich
L'Équipe: „Ciao Italien. Der italienische Fluch hält an. Das kleine Stadion in Zenica hatte mit seinen 9.000 lautstarken Fans und seinem fragwürdigen Spielfeld alle Merkmale einer Falle. Und Gianluigi Donnarumma und seine Mannschaftskameraden sind in diese Falle getappt.“
Le Parisien: „Das Ergebnis bleibt zwar dasselbe, aber Italien schafft es immer wieder, ein neues Szenario zu erfinden, um seine Fans zu enttäuschen.“
Deutschland
Bild: „Die nächste WM-Blamage für Italien! Die Squadra Azzurra fliegt nach einem dramatischen Elfmeterschießen in den WM-Play-offs gegen Bosnien mit 2:5 (n.E.) raus.“
Schweiz
Blick: „Mamma mia! Italien verpasst die WM schon wieder. Das gibts nicht! Nach 2018 und 2022 verpasst Italien auch die Weltmeisterschaft 2026.“
USA
ESPN: „Durch die Niederlage ist Italien der erste ehemalige Champion der drei Mal in Serie eine Weltmeisterschaft verpasst.“Pressestimmen zum WM-Aus Italiens