Oster-Rätselrallye in Aguntum: Familiennachmittag im Archäologischen Park

Am Ostermontag öffnen der Archäologische Park und das Museum Aguntum für einen besonderen Familiennachmittag. Besucher erwartet eine spannende Osterrätselrallye, die Geschick und Wissen herausfordert.

Dölsach – Von 13.00 bis 16.00 Uhr können Familien gemeinsam auf Entdeckungstour gehen. Die Rätselrallye führt durch die beeindruckende Kulisse des historischen Parks und des Museums. Zusätzlich zur Rallye wird eine kreative Malwerkstatt im Museum angeboten, die zum Mitmachen einlädt.

© Museum Aguntum

Dieses Event bietet eine ideale Gelegenheit, den Ostermontag aktiv und lehrreich zu gestalten. Die Kombination aus Rätselspaß und kreativer Beschäftigung spricht Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. Besucher können die frühlingshafte Atmosphäre im Archäologischen Park genießen und gleichzeitig in die Geschichte eintauchen.

Die Anmeldung ist bis Freitag, den 3. April 2026, um 16.00 Uhr erforderlich.

Eventinfos: