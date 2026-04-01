Nächster ÖSV-Adler macht den Abflug: „Unglaubliche Zeit voller Ehrgeiz, Jubel und Erfolg“

Die Rücktrittswelle im ÖSV-Skisprungteam hält weiter an. Nachdem während der Saison schon Daniel Huber überraschend die Sprungski an den Nagel gehängt hat, Peter Resinger am Kulm ein letztes Mal über den Bakken ging und am vergangenen Wochenende Routinier Manuel Fettner sich in die Sport-Pension verabschiedete, beendet jetzt auch Clemens Leitner seine sportliche Laufbahn.

„Zeit für ein neues Kapitel! Im Februar stand ich vor einer wichtigen Entscheidung. Ich musste mich entscheiden: Sollte ich meinen Traum, der beste Skispringer der Welt zu werden, weiterverfolgen oder mich auf mein Studium und meine berufliche Zukunft konzentrieren? Heute freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass ich mich für Letzteres entschieden habe – und es fühlt sich absolut richtig an“, schrieb der Milser auf Instagram.

Der vierfache Medaillengewinner bei Junioren-Weltmeisterschaften und Bruder des ehemaligen Biathleten Clemens Leitner blickt ohne große Wehmut auf seine Karriere zurück: „Rückblickend bin ich unglaublich dankbar für alles, was mir dieser Sport gegeben hat. Es ging nicht nur um die Sprünge, sondern um den ganzen Weg. Ich hatte das Privileg, so viele starke Konkurrentinnen kennenzulernen, die zu Freundinnen geworden sind – nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Italien, Deutschland, Slowenien, Norwegen, Finnland, Estland, Tschechien, Japan, den USA und Polen.“

Und weiter: „Es war eine unglaubliche Zeit voller Ehrgeiz, Jubel und Erfolg. Doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf das Leben jenseits der Schanze zu konzentrieren. Ich freue mich sehr auf mein Studium, meine zukünftige Arbeit und die neuen Herausforderungen, die vor mir liegen. Skispringen wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber ich bin bereit für den nächsten Sprung!“ (TT.com)