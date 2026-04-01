Neue Singles, viele Konzerte
Tiroler Bands als Festival-Headliner und emotionale Songs: Die Musikszene-News für April
Die Elektropop-Künstlerin Baiba hat ihre neue Single „Lover“ veröffentlicht, die sie in neuer Duo-Besetzung beim Innsbrucker Bogenfest im Mai präsentieren wird.
© Baiba, Falk/TT
Bogenfest, Kufstein Unlimited und das Food & Art Festival machen mit ihren Lineups Lust auf die Freiluft-Saison. Und die Tiroler Musikszene hat auch im April einige spannende Neuveröffentlichungen zu bieten.