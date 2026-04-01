Eine Messe im Monat

Warum die Pfarre Volders bald zur Wallfahrt an die Autobahn einlädt

Die „Brückenmutter“ in der Fiegerkapelle der Volderer Pfarrkirche soll künftig PilgerInnen aus nah und fern anlocken, wenn es nach Pfarrkurator Bruno Tauderer und Messnerin Hildegard Gallmetzer geht.
© Clemens Markart
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Die Karlskirche in Volders wurde einst als „schönste Autobahnkirche Europas“ bezeichnet. Bald soll sie, trotz neuer Lärmschutzwand, wieder PilgerInnen anziehen: Die Pfarre möchte die fast vergessene Wallfahrt zur mehr als 300 Jahre alten „Brückenmutter“ wiederbeleben.

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