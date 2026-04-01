Zug-Sonnendeck, Ziegen-Verleih und Wanderrolltreppe: Die lustigsten 1.-April-Postings

London-Flair in Innsbruck, ein Zug mit Sonnendeck, Parfüm aus Schokolade und Boot-Stau auf dem Inn. Der Blick auf den Kalender sorgt für Aufklärung im Nachrichtenchaos. Die lustigsten und kuriosesten Postings zum 1. April.

🚌 IVB-Doppeldeckerbus

Rote Doppeldeckerbusse sind seit Jahren das Londoner-Postkartenmotiv schlechthin. Bald muss man für den britischen Flair aber nicht mehr den Ärmelkanal überqueren. Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe präsentieren eine neue Doppeldecker-Flotte. Damit dürfte die Wintersport-Pilgerfahrt in Richtung Nordkette künftig mehr Platz und eine noch bessere Aussicht bieten.

☀️ÖBB prä﻿sentieren Railjet Sonnendeck

Cabriofahrten im Sommer waren gestern – Autos werden immerhin immer teurer. Stattdessen ist Öffifahren angesagt, auf das Cabriofeeling muss aber trotzdem nicht verzichtet werden. Die ÖBB stellen neue Railjets mit Sonnendeck vor, ideal zum Vorbräunen für den Urlaub oder um den Halt der neuen Perücke auszutesten. Immerhin sind kaputte Klimaanlagen kein Problem mehr.

Unterhaltungen dürften bei Spitzengeschwindigkeit auf dem Sonnendeck nur mit Brüllen möglich sein. © ÖBB

🎥 Zillertal goes Hollywood

Das Zillertal bringt mit einem neuen XXL-Schild im Hollywood-Style Kalifornien-Feeling mitten in die Berge. Das „Zillertal-Sign“ soll in den kommenden Monaten realisiert werden und auf einem markanten Grat bereits aus weiter Ferne sichtbar sein. Pünktlich zum Start der nächsten Wintersaison kann die neue Sehenswürdigkeit dann im Stau von der B169 aus betrachtet werden.

🍭 Süßes sonst gibts... Herzhaftes

Der obligatorische Restaurantbesuch ist für viele fixer Bestandteil beim Einkauf in den Hallen des schwedischen Möbelherstellers. Aber wieso nicht ein kleines Stück Schweden auch unterwegs genießen? Gemeinsam mit Chupa Chups bringt das Möbelhaus den Köttbullar Lolli auf den Markt. Nur Hotdog-Zimtschnecken könnten die Lollis übertreffen.

🐐Blue Goat statt Red Bull

Der rote Bulle hat ausgedient, stattdessen wird die blaue Ziege zum nächsten Energydrink-Hit. Kauni Energy, bestehend aus Kaunertaler Gletscherwasser, verspricht 200% reine Bergenergie für lange Skitage.

🌱Umweltfreundlicher Rasenmäher

Nachhaltigkeit wird zu einem immer wichtigeren Thema. Auf diesen Zug ist jetzt auch der Alpenzoo aufgesprungen: Künftig können sich Privatpersonen oder Unternehmen Ziegen als umweltfreundliche Rasenmäher ausleihen. Damit kann man das meckern im Garten bald getrost jemand anderem überlassen. Gratis Dünger ist in allen „Mäh“-Paketen mit inbegriffen.

⛰️Express-Wandern

Wandern könnte so entspannend sein, wäre da nicht das lästige Bergaufgehen. Diese Marktlücke hat jetzt das Ötztal für sich entdeckt. Mit einer Rolltreppe gelangen Bergfreunde ganz gemütlich und ohne Schwitzen zu den schönsten Fotospots.

🎶Jodel-Comeback

Jodeln ist ein Kulturgut, trotzdem wird es nur mehr sehr wenig praktiziert. Um dem entgegenzuwirken und die Völkerverständigung zu vereinfachen, hat das österreichische Außenministerium die Vereinten Jodeltionen (UVJ) ins Leben gerufen. Damit verspricht der Staat auch eine effizientere Außenpolitik, da Lösungen künftig nicht lange verhandelt, sondern einfach gejodelt werden sollen.

🛟Tauchmission im Alpbachtal

Neue Wege geht, oder besser gesagt tauchen, künftig der Tourismusverband im Alpbachtal auf. Ab Juli 2026 können BesucherInnen den Reither See aus einer neuen Perspektive kennenlernen: nämlich mit einem U-Boot von unten. Vielleicht schaut auch Arielle, die Meerjungfrau, bei einer Tour vorbei.

🩴Hausschuhe im Zug

Wer in der ersten Klasse bucht, legt Wert auf Gemütlichkeit. Um sich noch mehr zu Hause zu fühlen, führt die Westbahn Hausschuhpflicht für alle Passagiere der First Class ein. Preisnachlass bei Geruchsbelästigung gibt es keinen.

🍫Eau de Chocolat

Wer zeigt sich nicht gerne von seiner Schokoladenseite? Für all jene, die sich selbst zum Anbeißen finden, nimmt Hofer das Milchmaus-Parfum ins Sortiment auf. Das Parfum mit süßem Mausflakon gibt es in den Duftrichtungen Karamell, Haselnuss und Erdbeere.

🚑Krankenhaus Linienbus

Das Rote Kreuz in Imst nimmt den Öffi-Ausbau selbst in die Hand. Ab sofort fahren für alle gehfähigen und nicht-kritischen PatientInnen Busse zwischen Nassereith, Tarrenz, Imst und dem Krankenhaus Zams. Mit dem Rettungsauto-Look sind die Busse auch aus der Ferne nicht zu übersehen – nur aufs Blaulicht wird verzichtet.

🛶Stau auf dem Inn

Aufgrund der steigenden Spritpreise greifen immer mehr KufsteinerInnen auf alternative Fortbewegungsmittel zurück. Aber auch das hat einen Nachteil: Durch die vielen Schwimmer, Kajakfahrer oder Stand-up-Paddler kommt es zu den Stoßzeiten zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Stau auf dem Inn.

🚒 Spritsparende Feuerwehreinsätze

Die Freiwillige Feuerwehr Jenbach rüstet ihren Fuhrpark Schritt für Schritt auf Elektrofahrzeuge um. Den Anfang machen die neuen E-Scooter. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h können somit je zwei zusätzliche Feuerwehrleute zum Einsatz ausrücken.

⛷️ Drive-Through auf Skiern

Ab nächstem Winter gibt es Pommes auf der Zugspitze nicht nur als Teil des Skikurses, sondern praktisch im Drive-Through – ein Ski-Through sozusagen. Betrieben wird das Fastfood-Lokal im Skigebiet, wie sollte es auch anders sein, von McDonalds.

🤘Heavy-Metal Volksmusik

53 Jahre nach ihrer Gründung gehen die Schürzenjäger nun neue Wege. Ihr erstes Black-Metal-Album „Höllenzeit Hamma heit“ erscheint am 1. April. Wie gut sich Volksmusik mit Heavymetal mischt, wird sich zeigen.

🐎 Tierischer Lufttransport im Zillertal

Der Norikerverband aus dem Zillertal baut aus. Um noch schneller bei diversen Pferdeveranstaltungen zu sein, sollen die Unpaarhufer demnächst per Hubschrauber transportiert werden. Fliegende Fohlen können also bald über den Köpfen der TirolerInnen unterwegs sein.

⚽ Sensations-Transfer

Ciao Mailand: Mit Zlatan Ibrahimović ist die Startelf des SK Rum für die kommende Saison komplett. Über den Transferpreis wird gemunkelt, Insider gehen aber davon aus, dass er mit Schnitzelsemmel und Bier vergütet wird.

🛢️ Ölfund beim Aufbauwerk