Von Uni-Prüfung bis Großevent

Viel Wirbel um wenige Sporthallen: Doppelbuchung macht Probleme in Innsbruck sichtbar

In der Drei-Felder-Hallen des Landessportzentrums trainiert und spielt unter anderen auch die Basketball-Mannschaft der Raiders.
© Jakob Gruber
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Vom 12. bis zum 17. April hätte die Drei-Felder-Halle im Landessportzentrum Innsbruck für Vereine geschlossen werden sollen. Der Grund war eine Doppelbuchung für ein mehrwöchiges Sportevent und die Universität Innsbruck. Dass deswegen die Trainings hätten ausfallen müssen, empört die Tiroler Sportfachverbände.

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