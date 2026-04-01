Viel Wirbel um wenige Sporthallen: Doppelbuchung macht Probleme in Innsbruck sichtbar

Vom 12. bis zum 17. April hätte die Drei-Felder-Halle im Landessportzentrum Innsbruck für Vereine geschlossen werden sollen. Der Grund war eine Doppelbuchung für ein mehrwöchiges Sportevent und die Universität Innsbruck. Dass deswegen die Trainings hätten ausfallen müssen, empört die Tiroler Sportfachverbände.