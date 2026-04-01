Kriminalstatistik: Gewalt und Drogendelikte nahmen zu, insgesamt leichter Rückgang

Die Kriminalität im Bezirk Lienz ist 2025 leicht zurückgegangen. Insgesamt wurden 1705 Delikte registriert, eine minimale Abnahme um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufklärungsquote lag bei 61,1 Prozent. Dennoch stiegen bestimmte Delikte an, insbesondere jene gegen Leib und Leben.

Lienz – Die Gesamtzahl der erfassten Straftaten im Bezirk Lienz sank von 1712 im Jahr 2024 auf 1705 im Jahr 2025. Dies bedeutet einen Rückgang von 0,4 Prozent. Von diesen Delikten klärte die Polizei 61,1 Prozent auf.

Gewalt und Nötigung nehmen zu

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben erhöhten sich um 10,4 Prozent auf 394 Delikte. Besonders stark stiegen Nötigungen. Hier gab es einen Anstieg von 16 auf 26 Fälle, ein Plus von 62 Prozent. Auch gefährliche Drohungen nahmen zu, von 52 auf 56 Fälle. Körperverletzungen sanken hingegen um sieben Prozent auf 131 Delikte.

Delikte gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung stiegen von 19 auf 22 Fälle. Die Aufklärungsquote in diesem Bereich erreichte 81,8 Prozent.

Michael Jaufer ist Bezirkspolizeikommandant in Osttirol. © Catharina Oblasser

Rückgang bei Vermögensdelikten, aber mehr Wohnungseinbrüche

Die Zahl der strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen verringerte sich insgesamt um 8,9 Prozent auf 811 Delikte. So sank beispielsweise die Zahl der Diebstähle von 236 auf 220 Fälle (-6,8 %). Auch leichte Sachbeschädigungen gingen um sechs Prozent auf 173 Fälle zurück. Die Zahl der Einbruchsdiebstähle in Keller halbierte sich beinahe von 21 auf 7 angezeigte Delikte.

Allerdings gab es eine auffällige Zunahme bei Wohnungseinbruchsdiebstählen. Die Fälle stiegen von einem im Jahr 2024 auf sechs im Jahr 2025. Erpressungen nahmen leicht von 14 auf 17 Delikte zu.

Mehr Suchtmittelkriminalität und Cybercrime

Die Anzahl der angezeigten Delikte nach dem Suchtmittelgesetz stieg um 5,8 Prozent auf 165 Fälle.

Im Bereich Internetkriminalität zeigt sich ein differenziertes Bild. Während Internetbetrug um 2,6 Prozent auf 151 Delikte zurückging, stieg die sogenannte Cybercrime im engeren Sinne (wie etwa Money Mules – Personen, die im Internet rekrutiert werden und sich durch die Weiterleitung illegaler Gelder der Geldwäscherei schuldig machen) von 71 auf 85 Delikte. Das entspricht einem Plus von 19,7 Prozent. Erpressungen im Internet nahmen ebenfalls von 16 auf 17 Fälle leicht zu.

Schwerpunkte für 2026

Die Polizei in Lienz will ihre Strategie weiterhin an aktuelle Entwicklungen anpassen. Ein Schwerpunkt bleibt die IT-Delikte. Hier wird die Polizei verstärkt Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsmaßnahmen durchführen.

Auch die Suchtmittelkriminalität steht im Fokus. Trotz scheinbar stabiler Zahlen vermutet die Polizei ein hohes Dunkelfeld. Deshalb setzt sie auf neue Wege, etwa durch die Zusammenarbeit mit Zoll und Finanzpolizei bei der Kontrolle von Verteilerzentren. Die Bevölkerung wird aufgerufen, entsprechende Delikte anzuzeigen.

Die sichtbare Präsenz von Polizeistreifen zur Prävention hat sich bewährt und wird fortgesetzt. Das Bezirkspolizeikommando Lienz stellt zudem sicher, dass es kompetente AnsprechpartnerInnen für Opfer von Gewalt in der Privatsphäre gibt, die auch mit Opferschutzeinrichtungen kooperieren.

Faktenbox Kriminalität Lienz 2025