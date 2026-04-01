Vom Skigebiet in die Pharmazie: Sigrid Fasching übernimmt die Linden-Apotheke

Die 1990 geborene Sigrid Fasching führte bisher mit ihrem Osttiroler Ehemann die steirische Planneralm. Nun übernimmt sie die Lindenapotheke von ihrem Vorgänger Christoph Höbinger.

Lienz – Sigrid Fasching übernimmt die Linden-Apotheke in Lienz von Christoph Höbinger. Dieser Wechsel garantiert Kontinuität: Das gesamte Team aus Pharmazeuten und PKAs bleibt im Betrieb.

Ehemann aus Nikolsdorf

Die 1990 geborene Pharmazeutin hat enge Verbindungen nach Osttirol. Ihr Ehemann Christian Fasching stammt aus Nikolsdorf. Als dreifache Mutter besitzt sie bereits unternehmerische Erfahrung. Sie führte bisher mit ihrem Mann das Familienskigebiet „Planneralm Naturschneeparadies“ in der Steiermark.

Nach ihrem Pharmaziestudium an der Karl-Franzens-Universität Graz sammelte Sigrid Fasching Erfahrung in verschiedenen Apotheken. Dazu zählen die Edelweiß-Apotheke Schladming und die Kurapotheke Bad Mitterndorf. Während ihrer Studienzeit repräsentierte sie ihre Heimatregion als Narzissenprinzessin beim Narzissenfest.

Sigrid Fasching (sitzend, Mitte) mit ihrem Team. © JORNAL VERLAG

„Die regionale Versorgung mit Arzneimitteln ist eine Verantwortung“, betont die neue Konzessionärin. Sie will die bestehende Betreuungsqualität mit ihrem Team nahtlos fortführen. Fasching bringt zudem neue pharmazeutische Akzente nach Lienz. Ihre Schwerpunkte liegen in der Kinder- und Darmgesundheit sowie der Fastenbegleitung.

Zur Person

Mag. pharm. Sigrid Fasching

Geboren 1990, aufgewachsen in Graz und im Ennstal.

Studium der Pharmazie an der KF Uni Graz.

Verheiratet mit dem Nikolsdorfer Dipl.-Ing. Christian Fasching, drei gemeinsame Kinder.

Berufliche Stationen: Edelweiß Apotheke Schladming, Kurapotheke Bad Mitterndorf.