Alko-Lenker in Kitzbühel rammte zwei Autos und fuhr auf Felge weiter

Kitzbühel – Eine Spur der Verwüstung hat ein stark alkoholisierter Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch in Kitzbühel hinterlassen. Der Mann rammte zwei geparkte Fahrzeuge, verlor dabei einen Reifen an seinem eigenen Wagen und fuhr auf der Felge weiter, bevor er das schwer beschädigte Auto auf einem Parkplatz abstellte. Die Polizei konnte den Lenker wenig später ausforschen. Was war genau geschehen?

Einer Polizeistreife wurde gegen 2.40 Uhr ein stark beschädigter Pkw auf einem Parkplatz in Kitzbühel gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass das Auto zuvor zwei andere in Kitzbühel geparkte Fahrzeuge gerammt und dabei ebenfalls massiv beschädigt hatte. Bei diesen Kollisionen verlor der Wagen des Verursachers den rechten Vorderreifen. Dennoch setzte der Lenker seine Fahrt nur auf der Felge fort, bis er den Parkplatz erreichte und das Fahrzeug dort stehen ließ.