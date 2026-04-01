Guter Hase, schlechter Hase: Woran man faire Oster-Schokolade erkennt

Millionen Schoko-Osterhasen landen jedes Jahr in den Einkaufswagen – allein in Tirol sind es rund zwei Millionen. Doch was viele nicht wissen: Hinter der süßen Versuchung steckt oft eine bittere Realität – von Kinderarbeit bis hin zur Umweltbelastung. Deswegen ist es wichtig, auf die Gütesiegel zu achten.